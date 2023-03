Da Valeria Golino a Fausto Bertinotti, tante le personalità del mondo dello spettacolo e della politica che hanno reso omaggio al regista

Dall’attrice Valeria Golino all’ex presidente della Camera Fausto Bertinotti. In tante le personalità del cinema e della politica alla camera ardente allestita al Campidoglio di Roma per rendere omaggio al regista Francesco “Citto” Maselli scomparso a 92 anni il 21 marzo scorso. Nella Sala della Protomoteca accanto al feretro tante bandiere con la falce e il martello a ricordo della storica militanza dell’autore de “Gli indifferenti” per il comunismo.

