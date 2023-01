All'ultimo saluto non sono mancati i volti noti dello spettacolo

Uno squillo di tromba sulle note dell’attenti dei bersaglieri ha accolto l’arrivo del feretro di Gina Lollobrigida alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. Tra due ali di folla che già dal mattino presto hanno atteso l’arrivo dell’artista in piazza dove non sono mancati neppure i volti noti dello spettacolo, da Mara Venier a Daniel McVicar, da Giulio Base, a Barbara Bouchet. Tra le lacrime l’ex marito Javier Rigau ha detto ai giornalisti: “È stata con me per l’ottanta per cento della mia vita. L’amavo molto”.

