Esce oggi nelle sale italiane ‘Crimes of the Future’, il nuovo, atteso film di David Cronenberg – già osannato dalla critica – che arriva a otto anni di distanza da ‘Maps to the Stars’. La pellicola di fantascienza del cineasta canadese – ambientata in un mondo futuristico – unisce lo spirito visionario dei primi lavori all’introspezione psicologica dei film più recenti. Il cast è di prim’ordine: accanto a Viggo Mortensen – che aveva già lavorato con Cronenberg in ‘A History of Violence’, ‘La promessa dell’assassino’ e ‘A Dangerous Method’ – ci sono anche Léa Seydoux, Kristen Stewart e Scott Speedman. Nel 1970 Cronenberg aveva già realizzato un film intitolato ‘Crimes of the Future’, ma questa versione non è un remake.

