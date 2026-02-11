Accesso Archivi

Morto James Van Der Beek, l’attore protagonista di ‘Dawson’s Creek’
James Van Der Beek attends FOX Winter Press Day on Monday, Nov. 18, 2024, at the FOX Studio Lot in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)
LaPresse

L’attore era affetto da un tumore al colon-retto al terzo stadio

James Van Der Beek, celebre per il ruolo di protagonista nella serie Dawson’s Creek, è morto all’età di 48 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’attore, noto anche per la sua interpretazione in Varsity Blues, era affetto da un tumore al colon-retto al terzo stadio. Lascia sei figli. A dare l’annuncio è stata la moglie, Kimberly Van Der Beek, con un messaggio pubblicato su Instagram.”Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina”, ha scritto. “Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità. Ci sarebbe molto da raccontare sui suoi desideri, sul suo amore per l’umanità e sul valore che attribuiva al tempo. Verrà il momento per farlo. Ora chiediamo soltanto rispetto e privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”. 

