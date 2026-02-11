Morto James Van Der Beek, l’attore protagonista di ‘Dawson’s Creek’

James Van Der Beek, celebre per il ruolo di protagonista nella serie Dawson’s Creek, è morto all’età di 48 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’attore, noto anche per la sua interpretazione in Varsity Blues, era affetto da un tumore al colon-retto al terzo stadio. Lascia sei figli. A dare l’annuncio è stata la moglie, Kimberly Van Der Beek, con un messaggio pubblicato su Instagram.”Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina”, ha scritto. “Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità. Ci sarebbe molto da raccontare sui suoi desideri, sul suo amore per l’umanità e sul valore che attribuiva al tempo. Verrà il momento per farlo. Ora chiediamo soltanto rispetto e privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”.