Il racconto di un amore proibito e clandestino

Cresce l’attesa per l’uscita del nuovo singolo di Virginio “Amarene”, che segue il successo radiofonico di “Notte Nera”, dopo un tour estivo di grande impatto e a seguito della recentissima firma con la nuova etichetta discografica Altafonte (acquisita da Sony Music).

“Amarene”, in uscita il 27 settembre, si presenta come il naturale proseguimento di “Notte Nera”: il ritmo travolgente è alla base della canzone già dai primi secondi insieme ad una carica di tensione emotiva capace di immergerci nelle atmosfere elettro-pop anni ‘80, ma con una melodia fortemente ispirata alle canzoni di grandi cantautori della musica italiana.

Ed è proprio l’amore proibito e soffocato il perno di questo nuovo singolo.

Con “Amarene” il cantautore racconta un amore che dovrebbe essere tenuto nascosto, perché giudicato diverso, non convenzionale, fuori dall’ordinario.

È la storia di due persone che si lasciano travolgere da un’attrazione fatale, consapevoli dell’impossibilità di poterla vivere appieno, un legame proibito, intrappolato tra il desiderio e la paura.

“Le amarene sono ciliegie, ma sono amare – racconta Virginio – E amare per me, in questo brano, è anche un verbo centrale e a volte è amarezza. A questa metafora ho pensato quando ho scritto “Amarene”. In questo pezzo racconto di quando, dopo il primo incontro, capisci che quella storia potrebbe diventare seria e allora cerchi di allontanare l’idea, cerchi di scappare, ma non puoi. L’istinto, l’attrazione, è qualcosa che non sempre puoi controllare. Lo dedico a tutti coloro che si sono trovati o che si trovano in questa condizione, tutti quelli che si sentono giudicati, derisi, delusi da qualcosa che non si sentono liberi di poter vivere. A loro dico se è quello in cui credete e che pensate ne valga veramente la pena allora fregatevene.” ‎

Il videoclip ufficiale, per la regia di Annamaria Liguori, esplicita con ancora più forza questa tematica raccontandola anche visivamente tramite le storie di tre coppie. Dal mondo LGBTQ+, che per definizione è stato costretto per secoli a vivere le proprie relazioni clandestinamente, alla donna adulta che sta con un ragazzo più giovane e quindi entrambi giudicati, fino ad arrivare alla coppia che si innamora al di là di provenienze etniche e culturali differenti. Il tema dell’inclusione è di conseguenza centrale e diventa così il vero protagonista.

“Amarene” uscirà anche in versione spagnola per il mercato Latin il 18 ottobre in occasione dei Billboard Latin e dei Latin Grammy e sarà presentata live nei prossimi show americani previsti a Houston, Orlando e Miami.

