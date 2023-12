L'artista doveva esibirsi ieri al Teatro Duse, ma il concerto è stato annullato

La cantante e scrittrice Patti Smith è stata ricoverata presso l’ospedale Maggiore di Bologna a seguito di uno sbalzo di pressione. L’artista statunitense, in queste settimane in Italia con il suo tour ‘A tour of Italian Days’, doveva esibirsi ieri sera al Teatro Duse di Bologna ma il concerto è stato annullato. Per domani è fissata un’altra data a Venezia, ulteriori notizie sul suo stato di salute si attendono nel pomeriggio dal suo entourage.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata