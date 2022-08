Un palinsesto di 1740 ore per 35 produzioni

(LaPresse) Un palinsesto di 1740 ore per 35 produzioni (tre totalmente nuove) di cui il 70% interne: è l’intrattenimento Day Time di Rai 1, Rai, 2, Rai 3 e oltre, pronto a ripartire da settembre. Oltre alle novità anche alcune conferme, come ‘L’eredità’ con Flavio Insinna, il quiz più longevo della televisione italiana, in onda tutti i giorni, ore 18.45 dal 31 ottobre mentre tra i bis più attesi, domenica alle 11:15, la seconda stagione di ‘Citofonare Rai 2′ con Paola Perego e Simona Ventura: “Siamo felici di essere questo’anno in una rete viva, perché lo scorso anno ci sentivamo un po’ isolate”, dice Paola Perego. “Ne vedrete delle belle… che siamo noi due”, ironizza Ventura, specificando che “per la seconda stagione riapriamo i nostri battenti e la nostra casa con grandi classici”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata