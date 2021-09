Il conduttore ha rivelato al settimanale Chi i nomi dei vip che non sono potuti entrare nella casa più spiata d’Italia

Lunedì 13 settembre alle 21.45 su Canale 5, Alfonso Signorini riaccenderà le luci della casa dalla porta rossa del GFVip: vip o aspiranti tali metteranno in mostra la loro personalità e le loro doti, sperando di bissare il successo della quinta edizione del Grande Fratello Vip vinta dall’influencer Tommaso Zorzi.

In un’intervista alla rivista “Chi”, di cui è direttore e ripresa dal sito “Novella2000”, Signorini ha rivelato di puntare molto per il GFVip sul celebre tenore Katia Ricciarelli e di essere rimasto favorevolmente impressionato dal carattere vivace di Soleil Sorge e Sophie Codegoni, due ex volti del programma “Uomini e Donne”, ma ha anche fatto i nomi di chi non è riuscito a portare a Cinecittà: “Sandra Milo era un’idea che avevo avuto l’anno scorso ma che, purtroppo, non si è potuta realizzare, mentre Anna Lou e Jasmine erano state cercate quest’anno ma poi, per motivi diversi, non abbiamo potuto averle. Ma ci abbiamo pensato”.

GFVip, chi è rimasto fuori

Anna Lou è la figlia 20enne di Asia Argento e Morgan, mentre Jasmine di cognome fa Carrisi ed è nata dall’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso. Signorini è tornato anche sul battibecco a distanza con Raz Degan. L’ex modello aveva bollato come “fake news” e “spazzatura” le indiscrezioni che lo volevano al GFVip, ma Signorini ha confermato la trattativa saltata per un’eccessiva differenza tra domanda e offerta.

“Sono venuti tutti volentieri. E non per i soldi, perché non ci sono più i cachet di una volta, nonostante quello che ha chiesto Raz Degan. Certo, è un lavoro, ma ci sono concorrenti che avrebbero guadagnato di più continuando a fare quello che facevano fuori. Hanno accettato perché lo volevano fare”. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono le due nuove opinioniste del GFVip, reality show di Canale 5 prodotto da Endemol Shine.

