Bombardieri (Uil): "Dare risposta a settore fermo per tanto tempo"

(LaPresse) – Cgil, Cisl e Uil unite ancora una volta per il Concertone del Primo maggio, un’occasione per dare voce a chi il lavoro l’ha perso e a un settore, quello dello spettacolo, che tenta di rinascere dopo il lungo stop per la pandemia. “Dare risposta a settore fermo per tanto tempo” dice il leader Uil Bombardieri che parla di “giornata di rabbia” e non di festa. Tanti gli artisti, da Lillo ad Alex Britti, passando per Stefano Fresi e Marte Marasco che vedono nell’appuntamento romano un punto di ripartenza per il mondo della musica e dello spettacolo.

