Svastiche disegnate sulla lavagna di un’aula comune ma anche su pareti e banchi in una scuola media di Saint-Vincent, in Valle d’Aosta, tanto da portare alla decisione di annullare la gita scolastica per una classe. A raccontare l’episodio il dorso valdostano de La Stampa che riporta la decisione della preside dopo il ritrovamento del simbolo nazista su pareti e banchi che gravitano intorno alla classe 3ª B. “Gli alunni della classe 3ª B si sono resi colpevoli di atti vandalici nel corso dell’anno scolastico, pertanto la gita a Boves è stata annullata, in quanto tutti i docenti del consiglio di classe hanno revocato la propria disponibilità ad accompagnarli in un’uscita di due giorni, con una nottata fuori”, scrive la preside citata da La Stampa. La direttrice dell’istituto ha spiegato ai genitori che non sarebbe una punizione ma “una presa di posizione determinata dal fatto che gli studenti, reiterando atti gravi, non sono maturi e responsabili”. A essere colpiti dal provvedimento solo gli alunni della classe indicata e non l’altra terza che invece andrà in gita.

