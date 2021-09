Anche gli studenti campani sono tornati sui banchi

(LaPresse) Riaprono le scuole anche in Campania. A Napoli ingressi scaglionati ma nessun problema sul rispetto delle norme di prevenzione Covid mercoledì mattina. Per il dirigente scolastico dell’Istituto “Margherita di Savoia”, Vincenzo Varriale, e quella della scuola “Luigi Vanvitelli”, Ida Francioni: “Si riparte in piena sicurezza con la speranza di non chiudere più. Le nuove procedure di ingresso non hanno subito rallentamenti e prezioso si è rivelato il supporto della piattaforma del Miur”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata