Gemelle cinesi con il dna modificato: sospesa la sperimentazione

La Southern University of Science and Technology, a Shenzen, ha in precedenza preso le distanze da He, affermando che abbia violato l'etica accademica

Lo scienziato cinese che afferma di aver fatto nascere le prime neonate con dna geneticamente modificate ha comunicato di aver sospeso la sperimentazione. Dopo la reazione critica a livello internazionale, He Jiankui ha confermato di aver modificato con successo il dna delle due gemelle nate da padre Hiv-positivo. Un totale di otto coppie di volontari, con padri sieropositivi e madri sieronegative, ha firmato per la sperimentazione, una delle quali poi ha rinunciato prima della sospensione. Lo scienziato ha parlato di "un'altra potenziale gravidanza" di un'altra coppia, ma ha ammesso che si è trattato di un aborto spontaneo nelle prime fasi della gravidanza. "Devo scusarmi che questo risultato sia trapelato in modo inatteso", ha detto in proposito, "il trial clinico è stato messo in pausa a causa della situazione attuale".

Gli scienziati hanno messo in guardia sul fatto che la sperimentazione condotta da He comporta il rischio di effetti 'off-target', cioé mutazioni impreviste del genoma, con effetti imprevedibili. He ha affermato, per difendere il proprio lavoro, che i "volontari erano informati sui rischi" e "hanno deciso l'impianto", mentre l'università dove lui lavora "non era a conoscenza dello sviluppo dello studio". La Southern University of Science and Technology, a Shenzen, ha in precedenza preso le distanze da He, affermando che abbia violato l'etica accademica e comunicando di averlo posto in congedo non retribuito da febbraio, perché "ha gravemente violato l'etica e i codici di condotta accademici".

