Malattia di Parkinson, i malati famosi: da Michael J. Fox a Muhammad Ali

Dario Franceschini ha rivelato di essere malato di Parkinson da sei anni. Quella di cui soffre il senatore del Pd ed ex ministro è la malattia neurodegenerativa più diffusa a livello globale dopo l’Alzheimer e si stima che nel mondo ci siano tra i 10 e gli 11 milioni di persone che ne sono affette. Prima di lui, diversi altri personaggi famosi, hanno rivelato di soffrire di Parkinson, alcuni anche in giovane età, come l’attore Michael J Fox o il campione di boxe Muhammad Ali.
- Michael J Fox
Tra i casi più noti di malattia di Parkinson c’è appunto quello di Michael J Fox. Il protagonista della saga di Ritorno al Futuro si ammalò quando aveva solo 29 anni e oggi di anni ne ha 64. Rivelò di essere malato nel 1998 e progressivamente la sua attività davanti alla macchina da presa si ridusse.
- Ozzy Osburne
Un’altra star americana rivelò nel 2020 di essere ammalato di Parkinson: è Ozzy Osbourne, storico frontman dei Black Sabbath. Il cantante in quell’occasione, un’intervista televisiva, parlò per la prima volta pubblicamente della malattia definendo il 2020 “l’anno più doloroso della sua vita” a causa dei sintomi legati al Parkinson, ma una prima diagnosi di una forma lieve arrivò nel 2003. Ozzy è morto il 22 luglio del 2025 all’età di 76 anni.
- Muhammad Ali (Cassius Clau)
Il campione di pugilato Muhammad Ali è un altro personaggio famoso malato di Parkinson. Quando morì nel giugno del 2016, all’età di 74 anni, lottava da ben 32 contro questa malattia che aveva ridotto da tempo le sue apparizioni pubbliche. La diagnosi per Muhammad Ali arrivò tre anni dopo il ritiro dal ring che avvenne nel 1981.
- Papa Giovanni Paolo II
Papa Giovanni Paolo II ha mostrato a tutto il mondo i segni della malattia e la sua sofferenza negli ultimi anni del suo Pontificato, fino alla morte arrivata il 2 aprile del 2005 all’età di 84 anni. I primi sintomi, secondo quanto rivelarono i medici in un’intervista all’Osservatore Romano, apparvero verso la fine del 1991. Progressivamente Karol Woytila ebbe sempre più difficoltà nei movimenti, fino a quando non riuscì più nemmeno a stare in piedi.
- Carlo Maria Martini
Un altro religioso famoso era affetto dal morbo di Parkinson: il cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002. Morì all’età di 85 anni il 31 agosto del 2012 dopo aver lottato per 16 anni contro la malattia.
- Vincenzo Mollica
A Vincenzo Mollica è stato diagnosticato il Parkinson nel 2013. All’epoca il giornalista, scrittore e auto aveva 60 anni. Mollica ha descritto questa malattia, insieme al glaucoma e al diabete di cui soffre, non come un nemico da combattere, ma come “compagni di viaggio con cui è meglio andare d’accordo che litigare”.
- Dario Franceschini
Il senatore del Pd ed ex ministro Dario Franceschini ha annunciato di avere il Parkinson in un’intervista al Corriere della Sera. Il politico, 67 anni, ha detto di soffrire di questa malattia dal 2020.
- Mao Tse Tung e Arafat
Ci sono altri due grandi leader politici che hanno mostrato sintomi riconducibili alla malattia di Parkinson anche se non vi è mai stata una conferma o una diagnosi ufficiale. Parliamo del rivoluzionario cinese Mao Tse Tung e del presidente dell’Autorità nazionale palestinese Yasser Arafat.