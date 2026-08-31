Malattia di Parkinson, i malati famosi: da Michael J. Fox a Muhammad Ali

Dario Franceschini ha rivelato di essere malato di Parkinson da sei anni. Quella di cui soffre il senatore del Pd ed ex ministro è la malattia neurodegenerativa più diffusa a livello globale dopo l’Alzheimer e si stima che nel mondo ci siano tra i 10 e gli 11 milioni di persone che ne sono affette. Prima di lui, diversi altri personaggi famosi, hanno rivelato di soffrire di Parkinson, alcuni anche in giovane età, come l’attore Michael J Fox o il campione di boxe Muhammad Ali.

Michael J. Fox interviene al Celebrity Forum del Middlesex Community College a Lowell, nel Massachusetts, venerdì 15 giugno 2012. Fox ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita e ha parlato del suo impegno con la Fondazione Michael J. Fox per la ricerca sul morbo di Parkinson. (Foto AP/Michael Dwyer)

Michael J Fox

Tra i casi più noti di malattia di Parkinson c’è appunto quello di Michael J Fox. Il protagonista della saga di Ritorno al Futuro si ammalò quando aveva solo 29 anni e oggi di anni ne ha 64. Rivelò di essere malato nel 1998 e progressivamente la sua attività davanti alla macchina da presa si ridusse.

Ozzy Osbourne arriva alla 62ª edizione dei Grammy Awards il 26 gennaio 2020 a Los Angeles. (Foto di Jordan Strauss/Invision/AP, archivio)

Ozzy Osburne

Un’altra star americana rivelò nel 2020 di essere ammalato di Parkinson: è Ozzy Osbourne, storico frontman dei Black Sabbath. Il cantante in quell’occasione, un’intervista televisiva, parlò per la prima volta pubblicamente della malattia definendo il 2020 “l’anno più doloroso della sua vita” a causa dei sintomi legati al Parkinson, ma una prima diagnosi di una forma lieve arrivò nel 2003. Ozzy è morto il 22 luglio del 2025 all’età di 76 anni.

Muhammad Ali sorride e saluta con la mano durante una raccolta fondi a favore della lotta contro il morbo di Parkinson, organizzata nell’intervallo della partita della CFL tra i Toronto Argonauts e gli Ottawa Renegades, disputata a Toronto domenica 20 ottobre 2002. (Foto AP/Frank Gunn)

Muhammad Ali (Cassius Clau)

Il campione di pugilato Muhammad Ali è un altro personaggio famoso malato di Parkinson. Quando morì nel giugno del 2016, all’età di 74 anni, lottava da ben 32 contro questa malattia che aveva ridotto da tempo le sue apparizioni pubbliche. La diagnosi per Muhammad Ali arrivò tre anni dopo il ritiro dal ring che avvenne nel 1981.

Giovanni Paolo II

Papa Giovanni Paolo II

Papa Giovanni Paolo II ha mostrato a tutto il mondo i segni della malattia e la sua sofferenza negli ultimi anni del suo Pontificato, fino alla morte arrivata il 2 aprile del 2005 all’età di 84 anni. I primi sintomi, secondo quanto rivelarono i medici in un’intervista all’Osservatore Romano, apparvero verso la fine del 1991. Progressivamente Karol Woytila ebbe sempre più difficoltà nei movimenti, fino a quando non riuscì più nemmeno a stare in piedi.

©lapresse Archivio Storico 20-04-2001 Nella Foto: Cardinal Carlo Maria Martini

Carlo Maria Martini

Un altro religioso famoso era affetto dal morbo di Parkinson: il cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002. Morì all’età di 85 anni il 31 agosto del 2012 dopo aver lottato per 16 anni contro la malattia.

Ufficio stampa Quirinale/LaPresse 03 maggio 2024 Roma (Italia) politica Roma – Il Presidente Sergio Mattarella saluta Vincenzo Mollica, vincitore del David speciale 2024

Vincenzo Mollica

A Vincenzo Mollica è stato diagnosticato il Parkinson nel 2013. All’epoca il giornalista, scrittore e auto aveva 60 anni. Mollica ha descritto questa malattia, insieme al glaucoma e al diabete di cui soffre, non come un nemico da combattere, ma come “compagni di viaggio con cui è meglio andare d’accordo che litigare”.

Dario Franceschini in Senato, Roma Mercoledì 04 Febbraio 2026 (foto Mauro Scrobogna / LaPresse)