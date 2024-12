Ebit, parte del gruppo Esaote e leader nell’Information Technology per la sanità, ha presentato Suitestensa Zefiro a EuroEcho-Imaging 2024 di Berlino. Questa piattaforma cloud-native per la gestione e la visualizzazione delle immagini diagnostiche rappresenta l’ultima innovazione nella gamma Suitestensa, combinando 25 anni di esperienza nell’Enterprise Imaging con le più avanzate tecnologie zero-footprint (Zfp).

Progettata per massimizzare l’affidabilità diagnostica e semplificare i flussi di lavoro, Suitestensa Zefiro punta a migliorare funzionalità, immediatezza ed ergonomia per i professionisti della salute, permettendo una gestione delle immagini diagnostiche senza precedenti. “Suitestensa Zefiro nasce ed è stata progettata con un’attenzione particolare alle performance per semplificare il lavoro del clinico e di tutti gli operatori nella loro attività quotidiana con un’attenzione particolare agli aspetti della sicurezza, quindi con un’architettura interamente cloud-native e soprattutto web-based, zero-footprint, quindi senza alcuna installazione lato client per garantire la massima accessibilità, ovvero la completa indipendenza dal dispositivo e dalla posizione fisica da cui abbiamo bisogno di utilizzare le nostre immagini”, ha spiegato Gianluca Levrero, Ceo di Ebit. Ha aggiunto che la piattaforma adotta un “approccio multidisciplinare” orientato a “garantire la massima fruibilità delle informazioni con un’ottica paziente centrica, indipendentemente dal reparto o dal laboratorio dove queste immagini sono state prodotte”.

Con la tecnologia Zfp, Suitestensa Zefiro consente ai professionisti sanitari di accedere alle immagini diagnostiche da qualsiasi dispositivo collegato alla rete ospedaliera, inclusi tablet e smartphone. Questa capacità supporta diagnosi al letto del paziente e scenari d’emergenza, come in sala operatoria o pronto soccorso. Inoltre, si distingue per applicazioni avanzate come la tele-consulenza, mantenendo sempre i più alti standard di sicurezza informatica e privacy del paziente. Progettata con una prospettiva multi-vendor e utilizzando componenti premium, Suitestensa Zefiro offre scalabilità e ottimizzazione dei carichi di lavoro per garantire prestazioni elevate in ambienti diversi, dai piccoli studi ai complessi network di imaging diagnostico.

Il design moderno ed ergonomico dell’interfaccia, personalizzabile senza alterare il sistema sottostante, si adatta alle condizioni di luce ambientale, integrando tecnologie avanzate di elaborazione delle immagini 3D e intelligenza artificiale. Suitestensa Zefiro debutta a EuroEcho in una versione dedicata alla cardiologia, un’area strategica per Ebit. Il sistema permette di accedere rapidamente ai dati critici del paziente, consentendo ai cardiologi di concentrarsi completamente sulla diagnosi e sul trattamento. “Per Ebit, la cardiologia è di importanza strategica e, in questo contesto, Suitestensa Zefiro rappresenta l’ultimo tassello di un percorso di rinnovamento generazionale della piattaforma Suitestensa CVIS,” ha aggiunto Sandro Ubbiali, Direttore Product Management di Ebit. “Questo risultato è frutto di un’esperienza consolidata accanto ai principali centri europei”. Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia e al design user-centric, Suitestensa Zefiro mira a rivoluzionare i sistemi di imaging diagnostico. Riducendo i tempi di caricamento e migliorando l’usabilità, punta a ottimizzare l’efficienza clinica e l’assistenza ai pazienti, offrendo un contributo significativo alla sanità del futuro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata