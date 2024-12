Così la patron di Miss Italia durante la conferenza stampa presso il Ministero della Salute

“Miss Italia, da sempre, non è solo una celebrazione della bellezza, ma un’occasione per promuovere valori fondamentali come la salute e il benessere. Per questo motivo, sono orgogliosa di questo protocollo d’intesa firmato con la Lilt e il Ministero della Salute con cui intendiamo sensibilizzare le giovani donne, e non solo, sull’importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori“.

Così Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, intervenendo durante la conferenza stampa di presentazione delle attività Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, presso il Ministero della Salute.”Grazie alla capillarità sui territori della nostra manifestazione, un camper della Lilt farà tappa nelle principali piazze italiane, da Nord a Sud e dove si svolgeranno le prefinali e finali del Concorso, diffondendo materiali, contenuti informativi e offrendo screening gratuiti. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito a un preoccupante aumento dell’incidenza di tumori nelle giovani donne, un fenomeno che non possiamo ignorare. Un ringraziamento particolare va al presidente Schittulli per questa sinergia, tra due realtà storiche, che rappresenta un invito concreto a non restare indifferenti, ma ad agire. Non dimentichiamoci mai che una diagnosi precoce può salvare una vita e Miss Italia sarà sempre in prima linea per tutelare il benessere e la salute delle sue ragazze e di ogni donna”, ha concluso Patrizia Mirigliani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata