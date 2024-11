Foto dall'archivio

Sono a Vicenza, Bergamo, Padova, Bologna e una in Veneto nel Bellunese

Sono al Nord le 5 Asl più performanti in Italia. E’ quanto emerge dai dati Agenas. In particolare le 5 Asl sono quelle di: Azienda Ulss n.8 Berica (Vicenza), Ats di Bergamo, Azienda Ulss n.6 Euganea (Padova), Azienda Ulss n.1 Dolomiti e l’Azienda Usl di Bologna.

I dati sono stati presentati presso la sala Auditorium del Forum Risk Management di Arezzo.

L’Agenas ha scattato una fotografia rispetto all’attività di 110 aziende territoriali e 51 aziende ospedaliere. Riguardo le prime, il monitoraggio si basa sulla valutazione di 34 indicatori classificati in 6 aree (prevenzione, distrettuale, ospedaliera, sostenibilità economica-patrimoniale, outcome) e 12 sub-aree; in merito alle aziende ospedaliere, gli indicatori presi in considerazione sono 27 classificati in 4 aree (accessibilità, gestione dei processi organizzativi, sostenibilità economico-patrimoniale, investimenti) e 10 sub-aree. Complessivamente, il risultato del mix dei vari parametri, ha portato all’individuazione di 27 aziende con una valutazione complessiva buona, 53 con valutazione intermedia, 30 con una valutazione migliorabile.

Italia spaccata in due

Per quanto riguarda le attività di prevenzione “la valutazione degli indicatori rispetto le percentuali di screening (Mammella, Cervice, Colon) eseguiti sulla popolazione target evidenzia come le Asl delle regioni del Nord-est registrano un livello alto/molto di screening eseguiti rispetto alle Asl delle regioni del centro e del sud che presentano mediamente valori bassi”. E’ quanto emerge dai dati 2023 Agenas relativi alla valutazione della performance delle aziende sanitarie pubbliche ospedaliere e territoriali.

13 ospedali “promossi” al Nord

Il risultato del mix di tutte le aree analizzate porta all’individuazione di 13 aziende con una valutazione complessiva buona (le prime cinque sono: AO Santa Croce e Carle (CN); AOU Padova (PD); AOU Policlinico Tor Vergata (RM); AOU Sant’Andrea (RM); AOU Policlinico San Matteo (PV), 25 con valutazione intermedia e 13 con una valutazione migliorabile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata