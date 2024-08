Il direttore generale Ghebreyesus: "La possibilità di ulteriore diffusione, anche fuori dall'Africa, è molto preoccupante"

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato che l’epidemia di vaiolo delle scimmie (mpox) in corso in Congo e in altre parti dell’Africa costituisce un’emergenza sanitaria mondiale. Casi tra bambini e adulti sono stati confermati in almeno 13 Paesi del continente africano, dove però sono disponibili solo poche dosi di vaccino. “Questo è qualcosa che dovrebbe preoccupare tutti noi”, ha dichiarato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, “la possibilità di ulteriore diffusione al di fuori dell’Africa e oltre è molto preoccupante”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata