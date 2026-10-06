Campi Flegrei, Piantedosi: “Decreto in Cdm probabilmente già da martedì”

In occasione dell’inaugurazione di una ludoteca della fondazione ‘A voce d’’e creature’ a Napoli, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è intervenuto a margine rispondendo a una domanda sulla manifestazione dei Comitati civici dei Campi Flegrei, in programma a Roma l’8 settembre. “Abbiamo in cantiere un provvedimento che probabilmente già martedì prossimo discuteremo in Consiglio dei Ministri, dove recupereremo quelle norme che avrebbero dovuto in qualche modo corredare il primo provvedimento. Per carità, manifestare è sempre una cosa consentita a tutti, ma il Governo credo che abbia dato una vicinanza ai Campi Flegrei, come a memoria più recente non mi ricordo che sia stato fatto, tutto qui”.