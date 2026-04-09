Calenda: "Il centrosinistra non è pronto a governare, crolla il mondo e fanno corrida"

Il centrosinistra “non è pronto per governare”. Così il leader di Azione Carlo Calenda, a margine dell’informativa della premier Giorgia Meloni in Parlamento. “Non ha un’idea concreta sull’energia, né sul posizionamento internazionale – aggiunge -, Conte va nel sottoscala a incontrare l’inviato di Trump, poi dice basta alle armi all’Ucraina, poi dice forse le armi all’Ucraina sì”. “Sento sempre una ‘corrida’ – prosegue -. Dicono di esser pronti, ma pronti per cosa? Sta crollando il mondo, per cosa siete pronti? Per fare che? Cos’è una gara? Rischiamo che non ci sia più l’Europa e non ci sia più l’Occidente”. “Allora noi non parteciperemo come Azione a questo scempio”, conclude.