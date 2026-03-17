Shoah, Roberto Gualtieri nei campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau

Roberto Gualtieri in visita nei campi di concentramento e di sterminio nazisti di Auschwitz-Birkenau. Il sindaco di Roma ha rivolto un discorso agli studenti romani che partecipano al Viaggio della Memoria 2026. Sono 132 i ragazzi del quarto e quinto anno dei licei e degli istituti tecnici dell’area di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma, partiti ieri per un percorso di tre giorni che ripercorrerà le tappe della Shoah nel ghetto di Cracovia e nei campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau.

“Quanto è accaduto in questo luogo ha un nome e cognome: il nome principale naturalmente è nazismo e ideologia nazista, e la codardia e la partecipazione, la complicità del fascismo che ha deciso di stare dalla parte dell’antisemitismo. Ha varato le leggi razziali e ha deciso di entrare in guerra a fianco di Hitler e che ha cooperato attivamente per lo sterminio dei propri cittadini di religione ebraica e di altre minoranze”, ha dichiarato Gualtieri.

In particolare il primo cittadino della Capitale ha rivolto il discorso davanti alla “Judenrampe”, dopo la deposizione di una corona di fiori, luogo dove arrivavano i treni dei deportati e dove avveniva la selezione per i campi di Auschwitz-Birkenau. “È davvero una pagina buia unica della storia dell’umanità – prosegue Gualtieri -, per questo non può non essere al centro delle nostre politiche della memoria e del ricordo, anche perché quello che di buono l’umanità ha costruito nel dopoguerra, la pace e la democrazia, la costituzione è nato proprio nell’opposizione a quello che il nazifascismo ha rappresentato”.