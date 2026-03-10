Referendum Giustizia, Nordio: “Sentir dire che umilio le toghe è ciò che ferisce di più”

“Ho tenuto la toga per oltre 40 anni, figurarsi se un magistrato che si sente ancora magistrato vuole umiliare la magistratura. Ecco, questa è la considerazione che è stata fatta negli ultimi mesi che mi ha ferito di più”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine di un evento organizzato da FdI a Torino parlando del Referendum sulla Giustizia. “È una riforma che, anzi, libererà la magistratura da quella che è l’ipoteca delle correnti e da quella degenerazione che, tra l’altro, è stata denunciata non certamente soltanto da me ma anche da molti che oggi militano per il no”, aggiunge.