Marche, Consiglio: in odg 10 marzo violenza di genere e comuni montani

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 10 marzo, a partire dalle ore 10. Avvio di seduta con interrogazioni e due interpellanze in materia di gestione delle aree di pesca e politiche a sostegno e protezione dei minori. A seguire la nomina di un rappresentante nell’Assemblea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo. In coda le mozioni abbinate sul contrasto alla violenza di genere, sui disagi nel tratto autostradale Porto Sant’Elpidio-San Benedetto del Tronto e sulla legge della montagna.

L’ordine del giorno del 10 marzo

1)Interrogazioni:

· n. 82 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Chiarimenti sull’affidamento disposto da ATIM per l’evento “Marche in Vetrina 2024” e sul coordinamento con il Comune di Castelraimondo”;

· n. 83 a iniziativa dei Consiglieri Caporossi, Seri “Esercizio provvisorio per le autorità di sistema portuale”;

· n. 85 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Nuove interruzioni di energia elettrica nel Montefeltro”;

· n. 87 a iniziativa del Consigliere Nobili “Attuazione della Casa di Comunità nel Comune di Urbino e garanzia della continuità delle cure primarie”;

· n. 88 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Piergallini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Catena, Cesetti “Trasporto ferroviario gratuito nelle Marche per militari dell’Esercito”;

· n. 112 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Progetto “Nuova Stazione Merci” a San Rocchetto di Castelfidardo”;

· n. 121 a iniziativa dei Consiglieri Seri, Caporossi e Ruggeri “Richiesta chiarimenti in merito al trasferimento del reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale Santa Croce di Fano all’Ospedale San Salvatore di Pesaro e potenziale ulteriore trasferimento presso il medesimo ospedale del reparto di degenza della Pediatria”;

· n. 125 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Distribuzione farmaci AST di Fermo – Farmacia di Via Zeppilli”;

· n. 133 a iniziativa del Consigliere Marconi “Lungodegenza e la chirurgia a ciclo breve negli ospedali di comunità”;

· n. 135 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione delle Case di Comunità di Fabriano e Loreto e situazione complessiva in merito alla realizzazione e rendicontazione delle opere previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute nella provincia di Ancona”;

2)Interpellanze:

· n. 11 a iniziativa del Consigliere Nobili “Cessazione del regime derogatorio di cui all’art. 10, comma 3, del Regolamento regionale n. 6/2009 – Persistenza dell’attività di pesca delle vongolare del compartimento di San Benedetto del Tronto nel compartimento marittimo di Ancona – Iniziative urgenti per il ripristino della legalità e della corretta gestione della risorsa ittica”;

· n. 16 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Politiche regionali in materia di sostegno e protezione dei minori”;

3) Nomina:

Elezione di un rappresentante nell’Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di risparmio di Fermo

(Statuto Fondazione, articolo 15)

(voto limitato a uno)

4) Mozione n. 8 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini, Nobili, Mangialardi, Vitri, Caporossi, Seri, Cesetti “Rapporto sulla violenza di genere nella Regione Marche – anno 2024”. Rafforzamento delle politiche regionali e impegno per la diffusione della cultura del consenso libero e consapevole”;

Mozione n. 11 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Riconoscimento del reato di femminicidio e condanna di ogni tentativo volto a edulcorare o sminuire l’importanza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”;

Mozione n. 16 a iniziativa dei Consiglieri Luconi, Battistoni, Putzu, Cardilli, Borroni, Ausili, Assenti, Barbieri, Baiocchi, Marcozzi, Marconi, Sebastiani, Marinelli, Rossi “Violenza di genere: ulteriore rafforzamento delle politiche regionali di contrasto e prevenzione”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

5)Mozione n. 22 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Ruggeri, Caporossi, Nobili e Seri “Misure urgenti relative al tratto autostradale Porto Sant’Elpidio – San Benedetto del Tronto”;

6)Mozione n. 9 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Piergallini “Impegno della Giunta Regionale delle Marche per la revisione dei criteri di classificazione dei Comuni Montani e il sostegno all’Appennino Marchigiano, in relazione alla Legge Nazionale n. 131/2025”;

(Votazione risoluzione)

7)Mozione n. 14 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Potenziamento del servizio sanitario regionale nei territori di Senigallia, Val Misa e Val Nevola (distretto sanitario AST di Senigallia)”;

8)Mozione n. 17 a iniziativa del Consigliere Rossi “PNRR Missione2 Componente 2 investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo)”;

9)Mozione n. 18 a iniziativa del Consigliere Rossi “Richiesta di apertura parziale degli uffici ATC PS1 e ATC PS2 ad Urbania e Cagli, presso gli uffici delle Unioni montane”.