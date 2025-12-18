Referendum Giustizia, nasce “Sì Riforma”. Zanon: “Comitato cdx? Innegabile ci sia orientamento politico”

Nasce il comitato “Sì Riforma” per il referendum sulla riforma della giustizia della prossima primavera. “Lo chiamano comitato di centrodestra? Quello che ci unisce sono le storie personali. Sono tante persone che si conoscevano già. Che ci sia un orientamento culturale e politico è innegabile. Ma noi desideriamo dare un messaggio di moderazione al contrario di chi pensa sia un attacco alla magistratura. Vogliamo recuperare la fiducia dei cittadini nella magistratura. Non andate a cercare storie oscure”, ha detto l’ex giudice della Corte Costituzionale Nicolò Zanon dopo la firma dell’atto costitutivo. Accanto al magistrato, presidente del neonato comitato, l’ex direttore del Giornale Alessandro Sallusti. Nel gruppo magistrati, avvocati e docenti universitari che sostengono la riforma.

“Un comitato che mette insieme storie personali diverse”, prosegue Zanon, “ma tutte accomunate dall’impegno nel diritto e nelle professioni legali. Ciò che caratterizza questo comitato, e vorrei che faceste un’operazione di verità, è che non c’è nessuna aggressione alla magistratura e nessuna rivalsa nei confronti della magistratura. Nessuna volontà di regolare i conti e non ci interessano modifiche degli equilibri istituzionali. Obiettivo è migliorare la giustizia per tutti i cittadini e lo faremo con toni pacati, facendo prevalere gli argomenti sulle fake news”.