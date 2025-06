Il leader di Iv a margine del convegno dei Giovani Imprenditori dí Confindustria a Rapallo

Matteo Renzi, leader di Iv a margine del convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo (Genova) presso l’Excelsior Palace Hotel, interpellato sul fatto che la magistratura abbia acceso un faro sul risiko bancario, risponde: “Per me vince il libero mercato, sempre. E quindi a partire da lunedì prossimo all’assemblea di Mediobanca che vinca il migliore, vinca chi ha più consenso. Ho l’impressione che ci sia un po’ troppo attivismo da parte del governo, perché quando il governo decide di utilizzare il golden power contro Unicredit è una lesione gravissima delle regole del libero mercato”.

“Io non prendo posizione per nessuno delle parti in causa perché faccio politica e quindi che vinca il migliore, ma quando il governo della Repubblica decide di utilizzare il golden power contro una banca italiana questo è uno scandalo assoluto. Quanto ai magistrati, le indagini si commentano con le sentenze e non con le chiacchiere” ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata