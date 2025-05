Il ministro degli Esteri: "L'opposizione fa propaganda sulle spalle dei palestinesi"

A margine dell’evento ‘Europa: domande aperte per un futuro comune’ all’Università Cattolica di Milano, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato della situazione a Gaza. “Noi abbiamo sempre condannato le cose che non andavano, cerchiamo di non fare polemica anche su questo, altrimenti tutto diventa pretestuoso. Noi abbiamo sempre difeso la dignità delle persone. Quello che abbiamo fatto noi a Gaza non l’ha fatto nessun governo europeo. Questo sono le parole del ministro degli Esteri palestinese quando è venuto a Roma, per l’insediamento di Papa Leone XIV. Quello che dice l’opposizione lo ascolto, ma preferisco la gratificazione e la valutazione dei palestinesi. Che conta molto di più di chi fa propaganda sulle spalle dei palestinesi”.

