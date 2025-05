Il viceministro: "Mi sono messo a disposizione"

(LaPresse) – “Il mio nome è stato espresso ufficialmente da Fratelli d’Italia e mi sono messo a disposizione perché credo che sia giusto battersi per la propria Terra sono contento del lavoro come viceministro degli Esteri ma sarebbe un onore poter governare la Campania”. Lo ha detto Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri a Napoli a margine di un convegno sulle prossime regionali in svolgimento al Maschio Angioino.

