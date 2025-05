Il ministro degli Esteri a proposito dell'escalation delle ultime ore

Antonio Tajani commenta l’attacco dell’India al Pakistan. “Io mi auguro che gli episodi siano stati episodi e quindi faremo tutti gli sforzi possibili per cercare di invitare India e Pakistan a trovare soluzioni che non portino ad un peggioramento della situazione e che gli episodi rimangano tali”, ha dichiarato il ministro degli Esteri entrando all’università Luiss di Roma per un evento di Confindustria.

“Intervento in Aula? Lo faccio volentieri ma gli interventi vanno fatti li. Quello che conta è lavorare per la pace. Sono in contatto con i due governi, domani conto di parlare con i due ministri degli Esteri, il ministro Piantedosi sta incontrando i rappresentanti politici in Pakistan. Stiamo lavorando per favorire il diaologo”.

