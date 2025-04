Nella sua visita, il ministro degli Esteri vedrà anche il presidente al-Sisi

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato a Il Cairo il suo omologo egiziano Badr Abdelatty. Nel suo viaggio in Egitto incontrerà anche il presidente Abdel Fattah al-Sisi.Il primo obiettivo della visita è siglare alcune intese, tra cui innanzitutto un memorandum per la creazione di un Centro italo-egiziano per l’impiego, volto a facilitare l’integrazione dei giovani, formati nelle scuole tecnico-professionali italiane in Egitto, sia nel mercato del lavoro locale che in quello italiano. Il Centro sarà finanziato dal nuovo programma dell’Ue ‘Partenariato dei talenti’ e si inserisce nell’ambito delle iniziative del Piano Mattei. Tra i temi che verranno discussi anche il rafforzamento della collaborazione nella gestione migratoria e nel campo culturale. Con le Autorità egiziane saranno poi affrontate le principali questioni politiche regionali e la missione permetterà infine di approfondire ulteriormente le relazioni bilaterali, a partire dal rafforzamento della cooperazione economica.

