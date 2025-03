“Come è andato l’incontro di stamattina con Meloni, Tajani e Crosetto? Benissimo” risponde così il segretario della Lega Matteo Salvini circondato dai cronisti al suo arrivo nella Sala stampa della Camera dei Deputati. L’occasione è la presentazione della proposta in dieci punti della Lega sulla sanità ma l’attenzione è puntata sugli sviluppi del vertice di stamattina a Palazzo Chigi sulla difesa europea tra Giorgia Meloni, i due vice Salvini e Tajani e il ministro Crosetto in cui si è parlato anche dei dissidi tra Lega e Forza Italia degli ultimi giorni. “Come Lega abbiamo la testa dura e ci ostiniamo a occuparci di vita reale mentre probabilmente il 90% dei giornalisti qui presenti vorrebbero fare domande su vertici a cui c’ero, non c’ero, chissà se c’è o non c’è. Ho già letto ricostruzioni surreali. È inutile perdere tempo. Occupiamoci di vita reale” dice nel suo breve intervento prima di lasciare la Sala Stampa e raggiungere l’Aula di Montecitorio per il question time.

