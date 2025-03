“Le opposizioni stiano tranquille, il governo andrà avanti. Finché c’è Forza Italia al governo le cose andranno bene. Le cose andranno bene, io lavoro, è il popolo che sceglie… è il popolo che è importante”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un appuntamento di FI a Milano, a chi gli chiedeva un commento sulle parole della segretaria dem Elly Schlein, che in mattinata aveva letto le parole del leghista Durigon come una sfiducia al segretario di Forza Italia. Alle dichiarazioni di Schlein che accusava in governo non stesse più in piedi Tajani ha risposto: “Poverini, si illudono”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata