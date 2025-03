L’election day per i cinque referendum su cittadinanza e lavoro si terrà l’8 e il 9 giugno. Lo ha confermato, all’uscita da Palazzo Chigi, il ministro per gli Affari europei e il Pnrr Tommaso Foti. Il governo ha dunque deciso di svolgere la consultazione referendaria insieme ai ballottaggi delle amministrative, e non insieme al primo turno. “Come è sempre stato”, ha sottolineato Foti. Il comitato promotore aveva chiesto di tenere i referendum nella data del primo turno, per favorire l’affluenza. “Penso – ha detto a questo proposito Foti – che l’affluenza sia in relazione ai quesiti e non al giorno. I temi importanti si affrontano sempre al di là dei giorni”.

