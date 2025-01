Le proteste dei magistrati contro la riforma della separazione delle carriere in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario? “Le proteste sono sempre legittime, a me può rammaricare questo atteggiamento dell’Anm per cui qualsiasi riforma si provi a proporre in materia di giustizia viene letta come una specie di apocalisse, una fine del mondo che bisogna rifiutare senza se e ma. Penso che non giovi neanche ai magistrati, perché quando poi ci si siede a un tavolo e ci si confronta poi dei punti di contatto si trovano. È una legittima scelta e non posso dire niente su questo, ma rispetto alla Costituzione che viene ostentata mi corre l’obbligo di ricordare che l’art. 49 dice che i cittadini hanno diritto ad associarsi in partiti politici per concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale. Significa che i cittadini si organizzano in partiti politici, votano e decidono attraverso i programmi di chi vince le elezioni quali debbano essere le scelte della politica. Noi stiamo facendo qualcosa che è perfettamente adeguato alla Costituzione mentre io non trovo un articolo che dice che la giustizia non si può riformare“. Così la premier Giorgia Meloni prima di visitare la Nave Scuola Amerigo Vespucci, a Gedda in Arabia Saudita.

