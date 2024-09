Il capo dello Stato e il presidente tedesco parteciperanno alla commemorazione delle vittime della strage nazista

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, insieme al presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier e alla sua consorte, Elke Büdenbender, in aereo per raggiungere Marzabotto, dove parteciperanno alla commemorazione dell’80° anniversario della strage delle SS naziste. La commemorazione delle vittime della strage nazista a Marzabotto è “un dovere della memoria” e evidenzia la possibilità di costruire “un futuro di pace”, ha dichiarato Mattarella in occasione della sua visita di Stato in Germania.

