L'evento si terrà il prossimo 19 luglio alle ore 21.00

“Le nuove sfide della sicurezza internazionale”, è il titolo dell’importante incontro che si terrà il prossimo 19 luglio alle ore 21.00, a Santa Maria del Cedro, presso il “Lido da Gino” sul Lungomare Gino Bartali. L’evento, moderato dal giornalista Massimo Clausi, vedrà la partecipazione di illustri ospiti ed esperti del settore che discuteranno intorno alle dinamiche attuali e future della sicurezza internazionale e approfondiranno le questioni relative alla sicurezza informatica e alle misure necessarie per affrontare le crescenti minacce nel cyberspazio.

L’incontro vedrà i saluti del sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, e del presidente dell’Associazione “L’Orodicalabria”, Ernesto Magorno. Interverranno: l’On. Ettore Rosato, Segretario del Copasir, e Pietro Trebisonda, Cybersecurity Consultant in ambito Governance, Risk and Control per Deloitte Risk Advisory.

Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per comprendere meglio le complesse sfide che il nostro Paese deve affrontare in ambito di sicurezza internazionale e per ascoltare direttamente dalle voci degli esperti le possibili soluzioni e strategie. L’evento è aperto al pubblico e si propone di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini su temi di cruciale importanza per il futuro della nostra sicurezza collettiva.

