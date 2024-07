Il governatore della Campania all'inaugurazione dell' aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi

Si dice “d’accordo” con l’abolizione del reato di abuso in atto d’ufficio, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ricordando che “era una nostra richiesta”. Parlando a margine dell’inaugurazione del nuovo aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi a Pontecagnano (Salerno), De Luca ha aggiunto: “Ora dobbiamo stare attenti a due cose, la prima è non penalizzare i cittadini. Di fronte ad amministratori che perdono tempo, facciamo il caso dell’accordo di coesione, non può essere consentito a nessuno di perdere un anno di tempo danneggiando l’economia di un territorio. Qui bisogna prendere qualche misura, al di là dell’abuso in atto d’ufficio che è stato bene eliminare. Dobbiamo quindi tutelare i cittadini ed evitare che si passi da abuso in atto d’ufficio a qualche ipotesi di reato più grave, e finiamo per cadere dalla padella nella brace. Il tema è complesso, è stato fatto un passo che dal mio punto di vista era doveroso, ma l’eliminazione dell’abuso in atto d’ufficio non risolve tutti i problemi. Dobbiamo tutelare i cittadini rispetto a ritardi e rispetto alla palude burocratica. E dobbiamo evitare che gli amministratori siano penalizzati con altre figure di reato magari più gravi”.

