Bonelli: "Diciamo stop ai veleni nei piatti degli italiani"

“Diciamo stop ai veleni nei piatti e nei cibi degli italiani”. Così Angelo Bonelli durante il flash mob che Alleanza Verdi e Sinistra ha organizzato all’esterno del ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare per protestare contro l’utilizzo di pesticidi. “Questo governo ha autorizzato sostanze molto dannose, vietate dall’Unione Europea” e chiedendo per tanto “giustizia alimentare”. “Hanno distratto gli italiani con la farina di grillo”, sottolinea invece Nicola Fratoianni, che a sua volta rimarca come “le persone si ammalano perché si mettono veleni nei cibi”. I due leader, poi, sono entrati nel dettaglio della proposta di legge che hanno depositato in concomitanza al flash mob, attraverso cui provano a ristabilire il regolamento sui pesticidi che in Italia e in Europa era stato messo da parte a seguito della protesta degli agricoltori, in un tentativo che secondo AVS ha fatto solo gli interessi delle grandi multinazionali e non dei piccoli imprenditori locali.

