Il sottosegretario: "Condivido alcune sue idee"

“Vannacci è una persona di cui condivido alcune idee, ritengo che sia un cittadino italiano che legittimamente si può candidare a qualunque tipo di elezione. È stato un generale che ha difeso e comandato i suoi uomini potando onore alla bandiera italiana”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, a margine dell’incontro ad Assolombarda per Direzione Nord. In merito alle parole sulle persone affette da disabilità Morelli spiega: “A me ha colpito molto il titolo della Stampa. Poi quando ho letto le parole e le spiegazioni ho capito che non erano coerenti con il titolo. Una certa parte di stampa effettivamente strumentalizza molto l’espressioni della Lega”. Risponendo a chi gli chiedeva se c’è chi nella Lega non sostiene Vannacci, il sottosegretario ha aggiunto: “E’ assolutamente legittimo. Non penso che Vannacci non si sia fatto il mazzo per l’Italia“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata