Il senatore intercettato da LaPresse taglia corto: "Devo andare, la pista chiama"

Lucio Malan intercettato ad Atreju mentre pattina sul ghiaccio. Il capogruppo di Fratelli d’Italia torna sul fax mostrato in aula da Giorgia Meloni e sui tempi in cui il governo Conte II avrebbe ratificato il Mes. “Il fax è dopo le dimissioni e sta di fatto che è stato quel governo che ha ratificato il Mes”, ha dichiarato. “Il M5S prima lo ha avversato, adesso non ho capito bene qual è la loro posizione, se siano contrati o meno”, ha aggiunto il senatore che poi taglia corto: “Devo andare, la pista chiama”.

