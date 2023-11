“Noi ancora ci aspettiamo le scuse da Prandini e aspettiamo anche di sentire delle parole di condanna da parte del governo che, invece, sostanzialmente ha solidarizzato con Coldiretti”. Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi, a LaPresse a proposito dello scontro davanti a Palazzo Chigi dei giorni scorsi con il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. “Quel giorno stesso come Più Europa, insieme a Benedetto Della Vedova, abbiamo presentato – ha sottolineato – un esposto alla polizia che è stato inviato alla procura, perché consideriamo quello che è avvenuto gravissimo. Non per noi, ma per le istituzioni democratiche, per il confronto democratico. C’è stata un’aggressione deliberata. La cosa ancora più grave è che in queste ore ancora si tenta in interviste e in uscite pubbliche di giustificare quell’aggressione con una provocazione subita. Ecco, questo a me sembra se possibile ancora più grave dell’aggressione”.

