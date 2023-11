Agricoltori e allevatori da tutta Italia di fronte a palazzo Chigi

La Coldiretti si è riunita all’esterno della Galleria Borghese, di fronte Palazzo Chigi, a Roma, per manifestare il proprio sostegno al disegno di legge che introduce il divieto di produrre e commercializzare cibi a base cellulare per uso alimentare o per i mangimi animali. Agricoltori e allevatori da tutta Italia in piazza, in occasione del voto finale del Parlamento sul ddl.

