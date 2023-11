Dovrebbe cadere la terza domenica di novembre di ogni anno

E’ stato avviato l’iter per istituire la Giornata celebrativa del ragù napoletano, che dovrebbe cadere la terza domenica di novembre di ogni anno. “L’obiettivo è quello di preservare una delle più popolari tradizioni partenopee e campane, che rappresenta il simbolo dell’identità territoriale e testimonia un modello culturale il cui cardine è la famiglia. Abbiamo il dovere di consolidare questi valori passando il testimone alle future generazioni”, ha detto Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva nel Consiglio regionale della Campania e firmatario della proposta di legge, durante la conferenza stampa nel centro direzionale di Napoli. Per Nicola Caputo assessore all’Agricoltura della Regione “la presentazione di questa proposta di legge è importante per l’intero territorio perché ne richiama non solo le tradizioni culturali ma anche l’unicità delle produzioni tipiche regionali come quelle del pomodoro e la filiera delle carni”.

