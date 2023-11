Il portavoce dei Verdi a marginedi una conferenza a Roma di Alleanza Verdi Sinistra

Il portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, ha delineato la linea programmatica di Alleanza Verdi e Sinistra in vista delle prossime elezioni europee. “Oggi parte, ma non si esaurisce, la proposta di un’alleanza per il clima, la pace, la democrazia”, ha detto a margine di un’apposita conferenza, organizzata a Roma, dal titolo: “Un clima migliore in Europa”. Bonelli ha parlato anche della guerra mediorientale: “Dobbiamo costruire una prospettiva di pace”, chiarendo che la condanna deve essere sia per Hamas che per la risposta sproporzionata di Israele attualmente in corso a Gaza. Quindi ha aggiunto: “È necessario costruire quelle convergenze per organizzare quella massa critica che metta in difficoltà la destra”, chiarendo la necessità, per le opposizioni, di unirsi in una prospettiva programmatica.

