L’ex sindaco di Roma al Villaggio Coldiretti a Roma

Gianni Alemanno ha visitato il Villaggio Coldiretti, organizzato a Roma, al Circo Massimo, da venerdì 13 a domenica 15 ottobre. Ai microfoni di LaPresse, l’ex sindaco di Roma e già ministro delle politiche agricole e forestali, ha parlato della situazione in Medioriente e della posizione del governo italiano: “Quello che non funziona è la collocazione geopolitica: non ci si può schiacciare così tanto con gli Stati Uniti e con la politica atlantica”.

