“Quando guardo questo governo mi sembra di essere tornati al passato“. Lo ha detto l’ex presidente della Camera, Roberto Fico, a Napoli per l’iniziativa contro l’autonomia differenziata organizzata dal Pd. “La lotta ai più deboli – aggiunge l’esponente del M5s – una lotta che non funziona all’immigrazione, scontri con la magistratura, gli scandali e i ministri che non si dimettono. Sembra proprio di essere tornati indietro e dobbiamo lavorare tutti per riportare l’Italia avanti“.

