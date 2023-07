La leader del Pd: "Intervento in un summit internazionale per sostenere i sodali"

“È davvero triste per il Paese che dopo giorni di silenzio la presidente Meloni a margine di un summit internazionale, dove peraltro l’Italia non ha ancora una volta toccato palla, intervenga in conferenza stampa per difendere i propri sodali dalle inchieste giudiziarie. Nessuna parola sui bisogni delle persone e sui bisogni del paese. Una cosa grave. Non una parola sui salari bassi, sull’insostenibilità dei mutui, sui tagli alla sanità pubblica. Non una parola sulle giuste preoccupazioni per i ritardi nell’attuazione del Pnrr. La quarta rata la vedremo, se la vedremo, nel 2024” così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a Montecitorio. “Meloni difende l’indifendibile. Dice tutto e il suo contrario. È evidente che ci siano due Meloni: una che rivendica le note che accusano la magistratura e l’altra che nega che ci sia uno scontro con la magistratura. Sul caso Santanchè non entra nel merito e attacca magistratura e stampa. Credo non si possa affermare che non è una questione politica quando una ministra dice il falso in Parlamento” ha aggiunto la leader dem.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata