Così il capogruppo di FdI alla Camera a chi domanda degli ululati rivolti al deputato del gruppo misto

“La miglior risposta a chi denuncia insulti dai banchi dell’opposizione nei confronti del deputato Soumahoro è stata data dall’onorevole Chelani che è del nostro gruppo parlamentare, cioè di Fratelli d’Italia, che ha origini non solo italiane e che ha detto chiaramente che per quanto ci riguarda e riguarda la destra politica, non esiste razzismo”. Così Tommaso Foti, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera risponde a chi domanda degli ululati rivolti al deputato del gruppo misto, Aboubakar Soumahoro, denunciati dal collega di Italia Viva, Davide Faraone che ha chiesto l’intervento della Presidenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata