Il presidente dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo ha incontrato a Roma il ministro della Cultura Sangiuliano

Il presidente dell’Agis (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) Francesco Giambrone oggi ha avuto un incontro a Roma con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Oggetto di discussione: la definizione di un codice dello spettacolo. “È andato molto bene e conferma la volontà di ascolto da parte del governo nei confronti degli operatori del nostro settore e di Agis. Siamo in una fase molto delicata perché forse è arrivato il momento in cui il codice dello spettacolo, che il nostro mondo aspetta da tempo, può diventare realtà. Sembra che la volontà del governo sia proprio questa”, ha detto Giambrone. “Abbiamo portato le nostre proposte, seguiranno tavoli di confronto ma noi ci siamo. Alcune di queste idee sono quello che dovrebbe essere considerata la normalità, altre sono innovative. Vedremo nei prossimi mesi ma le premesse sembrano tutte buone“, ha aggiunto. Tanti gli argomenti sul tavolo dell’incontro nella sede ministeriale di Via del Collegio Romano. “I temi più urgenti riguardano la natura giuridica delle grandi istituzioni sia pubbliche che private, la certezza delle risorse, le novità, l’aprirsi alla sostenibilità. Tante riflessioni che in Europa sono normali e qui no. Non dimentichiamo il tema del lavoro, siamo imprese che danno lavoro altamente qualificato. Noi siamo convinti di svolgere un servizio pubblico”, ha aggiunto il presidente Agis.

