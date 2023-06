Il ministro: "lItalia lavora per contrastare i trafficanti di esseri umani e rafforzare i canali di immigrazione regolar"

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, torna a parlare dell’emergenza migranti. “Per il governo fermare, o quantomeno limitare il più possibile, le partenze indiscriminate e illegali è sempre l’obiettivo principale. Nella consapevolezza, però, che si tratta di un obiettivo non sempre immediatamente a portata di mano”, ha detto il ministro in un’intervista a Il Domani.

“Negli ultimi venti anni ci sono stati innumerevoli naufragi prima di Cutro in varie parti del Mediterraneo. Questa ennesima tragedia conferma che i trafficanti di esseri umani fanno affari in maniera spregiudicata con totale disprezzo della vita dei migranti che sono esposti a rischi inaccettabili – afferma – L’Italia, insieme agli altri partner europei, sta lavorando per contrastare i trafficanti di esseri umani e rafforzare i canali di immigrazione regolari: uomini e donne che devono arrivare soltanto in maniera legale, sicura, pianificata, con strumenti di programmazione adeguati come il decreto flussi”.

