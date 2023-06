I presidenti di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Puglia sono arrivati in piazza Duomo a Milano

I presidenti di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Puglia sono arrivati a Milano, in piazza Duomo, per partecipare ai funerali di Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Consiglio è morto il 12 giugno scorso a 86 anni dopo aver lottato contro una leucemia mielomonocitica cronica. “Una persona geniale, generosa, assolutamente di una creatività unica, me lo ricordo dal Consiglio dei ministri, abbiamo continuato a mantenere i rapporti”, ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia. Alla domanda “a chi tocca adesso” ha risposto: “Adesso accompagnamolo in quest’ultimo viaggio”. Lo ha ricordato anche il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. “E’ una persona che ha segnato la storia del Paese, è stato il fondatore della Seconda Repubblica e ha creato il centrodestra che oggi governa il Paese”, ha detto. “Siamo qua per ricordare e celebrare una persona importante per l’Italia e mi auguro che la stessa volontà di Berlusconi possa proseguire con l’unità di intenti che sta caratterizzando il governo in questo momento”, ha aggiunto Fedriga. Nonostante la rivalità politica anche Michele Emliano, governatore di centrosinistra della Puglia, ha omaggiato il fondatore di Forza Italia. “Anche io sono sempre stato avversario di Silvio Berlusconi ma in questo momento rappresento la Puglia e quei milioni di pugliesi che lo hanno sempre apprezzato e votato. Con me è sempre stata una persona corretta e gentile. Mi sono sempre trovato bene anche in momenti complicati nei quali abbiamo lavorato assieme”, ha affermato.

