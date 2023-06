Così il deputato di Forza Italia arrivando in Duomo a Milano per l'ultimo saluto al Cavaliere

“Non è il momento di parlare” delle nomine di ieri del Comitato di presidenza di Forza Italia, “sono stati semplicemente atti formali, oggi siamo qua con una piazza del Duomo piena per tributare l’ultimo saluto al più grande di tutti”. Lo ha detto a LaPresse il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, arrivando in Duomo a Milano per i funerali di Silvio Berlusconi. “Oggi – ha aggiunto – c’è una Milano piena, la sua Milano, dove tutto è cominciato”. Per il futuro “quello che è sicuro è che i nostri valori, come lui ci ha insegnato, andranno avanti perché sono quelli giusti per il bene del Paese, e anche il governo non si discute. Lui ha inventato il centrodestra e noi continueremo a mantenere il centrodestra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata